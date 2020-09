Abruzzo: agricoltura, ok commissione a Piano faunistico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Agricoltura del Consiglio regionale abruzzese ha licenziato il Piano faunistico regionale che approderà probabilmente all'esame dell'Aula forse già nella prima seduta utile dell'Assemblea programmata per il prossimo 25 settembre. "Si tratta di un provvedimento amministrativo atteso da oltre venti anni, non solo dal mondo della caccia ma anche da quello ambientalista e dal comparto agricolo. Ne trarrà vantaggio non solo l'attività venatoria perché rappresenta un atto fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente", ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, a margine dell'approvazione in Commissione Agricoltura del provvedimento riguardante Piano faunistico regionale. "E' stato un percorso complesso e partecipato, con il contributo delle associazioni di categoria e dei portatori di interesse, passato per le valutazioni Vas (Valutazione ambientale strategica) e Vinca (Valutazione di incidenza ambientale) – spiega Testa - frutto del lavoro di due legislature e che costituisce un enorme passo avanti, anche se non definitivo, perché ancora diversi aspetti dovranno essere migliorati, ma di certo il nuovo Piano consentirà all'Assessorato regionale competente di lavorare meglio e con più efficienza". (Gru)