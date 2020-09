Germania: sale la tensione nella Grande coalizione su accoglienza migranti Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale la tensione nella Grande coalizione al governo in Germania sull'accoglienza nel paese dei migranti già nel campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo nel Mar Egeo, distrutto da un incendio. Saskia Esken, copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con Norbert Walter-Borjans, intenderebbe chiedere un vertice di maggioranza per discutere della questione, “se necessario”. È quanto afferma il quotidiano “Die Welt”, citando fonti della SpD. In particolare, per Esken, la cancelliera Angela Merkel e i vertici di Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e SpD dovrebbero riunirsi qualora il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, “non si fosse mosso” dalla sua opposizione al trasferimento in Germania de profughi di Moria. Esponente della Csu, Seehofer ha bloccato l'iniziativa dell'associazione Seebruecke, di cui sono parte anche diversi Laender e città della Germania, volta a portare nel paese i migranti già a Moria. Il ministro dell'Interno tedesco ha basato la propria decisione sul fatto che l'accoglienza dei profughi è di competenza federale. Per “Die Welt”, con il vertice di maggioranza, Esken intende impedire a Seehofer di “decidere da solo” sui profughi di Moria. Inoltre, la copresidente della SpD chiede al ministro dell'Interno di autorizzare l'iniziativa di Seebruecke e di convocare una riunione di emergenza dei propri colleghi dell'Ue per istituire un meccanismo di redistribuzione dei migranti tra i paesi membri. Secondo quanto appreso da “Die Welt”, tale richiesta è indipendente dall'iniziativa della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese, Emmanuel Macron, per l'accoglienza nell'Ue di 400 minori non accompagnati già a Moria. (Geb)