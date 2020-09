Germania: crollano le entrate fiscali, -19,6 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, a causa della crisi del coronavirus, le entrate di governo federale, Laender e comuni diminuiranno complessivamente di 19,6 miliardi rispetto alle previsioni di maggio scorso. È quanto si apprende dalle stime sul fisco, presentate dal ministro delle Finanze Olaf Scholz. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, fino al 2024 compreso, l'ammanco dovrebbe essere pari a circa 30 miliardi di euro in rispetto a maggio. La quota di entrate del governo federale si è di 19 miliardi di euro. “Soltanto nel prossimo anno”, evidenzia “Handelsblatt”, Scholz avrà “10,6 miliardi di euro in meno rispetto a quanto precedentemente pianificato”. Il declino delle entrate è dovuto agli sgravi fiscali che il governo federale ha attuato per sostenere l'economia contro la crisi. Non considerando gli effetti di tali misure, lo Stato guadagnerebbe 25,5 miliardi di euro, più di quanto stimato a maggio. (Geb)