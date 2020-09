Roma: furto in una farmacia a Conca d’Oro nella notte, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furto in una farmacia, questa notte, intorno alle 3.30, in via Conca D’Oro. Due persone incappucciate hanno rotto la vetrina dell’esercizio commerciale, sono entrate e hanno portato via il registratore di cassa. I due sono poi fuggiti a bordo di una utilitaria. Su segnalazione al 112 è intervenuta la polizia di Stato con una pattuglia del commissariato Villa Glori e del reparto Volanti. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. L’ammontare dell’incasso non è ancora stato quantificato.(Rer)