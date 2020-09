Regionali: Zingaretti, ora pancia a terra e unire elettorati su candidati vincenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso che abbiamo la certezza che in oltre 1.700 Comuni dove si vota i cittadini che vogliono fermare la destra di Salvini e Meloni hanno l'opportunità di votare Partito democratico". Lo ha detto il leader del Pd Nicola Zingaretti in merito alla prossima consultazione elettorale, ospite di "Sky Start" su Skytg24. Ora, "pancia a terra e unire gli elettorati per candidature che li possano far vincere. Dispiace che tutti alleati di governo non si siano decisi per fare fronte comune. Ma il risultato sarà una sorpresa per tutti", ha concluso Zingaretti.(Rin)