Molise: martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale, tanti i provvedimenti all’esame dell’Assemblea

- Il presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Micone ha convocato, dopo la pausa feriale, per martedì 15 settembre, alle ore 9:30, la prossima seduta del Consiglio regionale del Molise per esaminare un nutrito ordine del giorno caratterizzato da interrogazioni, e interpellanze, documenti politici e proposte di legge. Fra queste ultime spiccano quella d'iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, N. E. Romagnuolo, D'Egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda, Micone, relativa ai "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise"; quella del Consigliere A. Romagnuolo, su "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione"; "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica (proponente Iorio); Ulteriori modifiche alla L.R. n. 42/2005". L'Assemblea si dovrà occupare anche della Proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale, sulla "disciplina regionale delle attività artigianali e le attività commerciali"; Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna"(di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone,); "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)" ( di iniziativa del Consigliere Fanelli) e sempre dello stesso consigliere la proposta di legge "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni". (Gru)