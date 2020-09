Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- in occasione del 19mo anniversario dagli eventi dell'11 settembre 2001, oggi a Civitavecchia, ai giardini del Pincio, in piazzale Guglielmotti 7, si terrà una cerimonia commemorativa. Oltre al sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, saranno presenti autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d'arma, una rappresentanza dei vigili del fuoco e un rappresentante della Ambasciata statunitense in Italia. - ore 11- la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo prende parte all'Assemblea pubblica indetta per raccogliere idee e suggerimenti in merito alla Casa della Cultura - Anfiteatro Parco XXV novembre 1884 - ingresso viale della Vittoria - Ostia - Ore 17- al via Primavera Ventuno, una festa per il programma di Roma Ventuno. Una tre giorni di proposte su Roma musica, spettacolo. Largo Dino Frisullo, Ostia – Ore 17.30. (Rer)