Milano: arrestata una banda di rapinatori "finti poliziotti"

- La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, sta eseguendo a Milano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque rapinatori che, fingendosi poliziotti ed indossando divise e pettorine della Polizia di Stato, si sono resi responsabili, nel maggio del 2019, di una violenta rapina in appartamento di un commerciante di gioielli e preziosi di origini indiane e di due suoi collaboratori che ha fruttato complessivamente più di 50.000 euro. I dettagli dell'operazione verranno forniti in conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso la sala Scrofani della locale Questura. (Com)