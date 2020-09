Usa: incertezza sull'economia, Wall Street arretra di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica negli Stati Uniti è ancora incerta e questo dato si riflette di nuovo su Wall Street dopo il rimbalzo di ieri, che aveva interrotto una serie di tre giorni in perdita. Gli indici hanno chiuso di nuovo in territorio negativo: il Nasdaq con un calo del -1,99 per cento a quota a quota 10.919 punti, il Dow Jones ha perso l'1,45 per cento a quota 27,534 punti e lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,83 per cento a quota 3,336 punti. L'apertura in rialzo dopo i dati sui sussidi di disoccupazione, che si sono confermati stabili a 884.000, avevano fatto pensare che Wall Street avrebbe consolidato il rimbalzo di ieri ma a prevalere sono stati i timori sulla velocità della ripresa e quelli su una bolla del settore tecnologico, con Apple che ha perso oltre il 3 per cento e Amazon che è arretrata del 2,86 per cento. A influire negativamente sull'umore degli investitori lo scontro politico che non accenna a placarsi su un nuovo piano di aiuti all'economia statunitense. (Nys)