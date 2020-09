Usa: il sindaco di Portland vieta alla polizia di usare gas lacrimogeni durante le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Portland, Ted Wheeler, del partito democratico, ha vietato alla polizia di usare gas lacrimogeni durante le proteste. Il cambio di regolamento sarà "effettuato immediatamente", secondo quanto riportato dal sito di approfondimento politico "The Hill". "È in gioco il rischio della vita", ha detto Wheeler in un video che accompagna un comunicato stampa. "Abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Ne abbiamo bisogno adesso". L'annuncio arriva dopo mesi di critiche sull'uso di gas lacrimogeni da parte della polizia per disperdere le folle alle proteste di Black Lives Matter, scatenate in seguito alle uccisioni di alcuni afroamericani da parte della polizia, tra cui George Floyd e Breonna Taylor. Wheeler ha detto nella sua dichiarazione che la riforma ha come obiettivo quello di "ridurre la violenza" a Portland. (Nys)