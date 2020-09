Usa: presidenziali, Twitter segnalerà post che dichiareranno vittoria prematura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha detto che etichetterà o rimuoverà i post che dichiarano prematuramente la vittoria nelle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La piattaforma social ha deciso di stabilire questo piano nell'ipotesi di un conteggio dei voti prolungato e della contestazione del risultato da parte del presidente Donald Trump. Ma secondo le sue nuove linee guida, che entreranno in vigore giovedì prossimo, Twitter apporrà etichette di avvertimento o eliminerà i post "che dichiareranno vittoria prima che i risultati delle elezioni siano stati certificati" o che cercheranno di "impedire una pacifica transizione al potere", ha detto l'azienda in un post del blog. Twitter intraprenderà la stessa iniziativa contro le "rivendicazioni contestate" sul processo elettorale, incluse "informazioni non verificate su brogli elettorali, manomissione delle schede elettorali, conteggio dei voti o certificazione dei risultati elettorali". (Nys)