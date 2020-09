Cina-India: ministri Esteri Wang e Jaishankar concordano di ridurre la tensione al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la parte cinese, le truppe di frontiera dei due paesi dovrebbero continuare il dialogo, disimpegnarsi il prima possibile, mantenere le distanze necessarie e alleviare la situazione attuale. I due ministri degli Esteri hanno inoltre convenuto che, man mano che la situazione si attenua, le due parti dovrebbero accelerare il completamento di nuove misure per costruire la fiducia reciproca e mantenere e rafforzare la pace e la tranquillità nelle zone di confine. La parte cinese sostiene le truppe di frontiera per rafforzare il dialogo in loco e risolvere e problemi: Pechino è inoltre pronta a mantenere comunicazioni diplomatiche e militari con l'India per riportare la pace e la tranquillità nelle zone di confine. Jaishankar ha affermato che l'India non vuole vedere l'escalation della tensione nell'area di confine e la sua politica verso la Cina non è cambiata. L'India è pronta a lavorare con la Cina per alleviare la tensione al confine attraverso il dialogo e la negoziazione, ha aggiunto. L'incontro fra i due ministri si è svolto a margine della riunione dei ministri degli Esteri della Shanghai Cooperation Organization (Sco) a Mosca ed è stato visto dagli esperti di entrambe le parti come l'ultima risorsa per risolvere pacificamente l'attuale scontro di confine, dopo i precedenti incontri a livello di comandanti della scorsa settimana. (segue) (Cip)