Difesa: Taiwan condanna "grave provocazione" dopo incursioni aerei militari cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manovre militari del governo cinese costituiscono una seria provocazione a Taiwan e una grave minaccia per la pace e la stabilità regionale. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri di Taiwan in una nota, condannando la "grave provocazione" da parte della Cina dopo che questa settimana i suoi jet militari sono penetrati nella zona di difesa aerea dell'isola per due giorni consecutivi. Le autorità taiwanesi hanno affermato che diversi aerei cinesi, tra cui caccia Su-30, caccia J-10 e velivoli anti-sottomarini Y-8, sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan durante le esercitazioni militari su larga scala della Cina il 9 e 10 settembre. "Oggi l'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) ha scelto di condurre esercitazioni vicino a Taiwan; domani potrebbe impegnarsi in minacce simili vicino ad altri paesi", cita la nota. L'Adiz si estende oltre lo spazio aereo di Taiwan e viene utilizzato per avvisare tempestivamente di possibili incursioni. Il ministero ha accusato Pechino di "aver introdotto un fattore di estrema instabilità" nella regione e ha esortato la comunità internazionale a prestare molta attenzione alla sua "crescente aggressività". (segue) (Cip)