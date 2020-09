Difesa: Taiwan condanna "grave provocazione" dopo incursioni aerei militari cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Taiwan non cerca lo scontro, ma nemmeno si tirerà indietro", si legge nel comunicato. Anche il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu ha condannato l'incursione militare cinese su Twitter, definendola una "minaccia contro il paese e la pace regionale". Il Pentagono è intervenuto dicendo che sta monitorando da vicino l'esercitazione militare. "Le attività del Pla in questione sono solo le ultime di una serie di azioni destabilizzanti mirate sia a Taiwan che alla regione più ampia intese a intimidire e che aumentano il rischio di errori di calcolo", cita la dichiarazione della Difesa Usa. Nel corso degli ultimi due giorni, il ministero della Difesa dell'Isola ha nuovamente invitato Pechino a smettere di minare la pace regionale e le tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan. "Il ministero della Difesa ha esortato ancora una volta il Partito comunista cinese a smettere di minare ripetutamente la pace e la stabilità regionale. Taiwan ha lanciato aerei per intercettare i velivoli cinesi ed è stata in grado di seguire rapidamente i 'movimenti del nemico'. L'azione ha suscitato avversione tra la popolazione di Taiwan", ha spiegato il ministero facendo riferimento a una delle due incursioni aeree avvenute nelle ultime 48 ore. (Cip)