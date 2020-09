Cina-Usa: ministero Esteri Pechino, Washington rispetti la libertà di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta gli Stati Uniti a rispettare la libertà di stampa con azioni concrete. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, rispondendo alle affermazioni avanzate dal Segretario di Stato americano Mike Pompeo che lamentano che il "Quotidiano del Popolo" del Partito comunista cinese ha rifiutato di pubblicare un articolo d'opinione dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, Terry Branstad. Zhao ha sottolineato che il contenuto dell'articolo era gravemente incoerente con i fatti di base, pieno di calunnie e attacchi dannosi alla Cina. "Se il governo cinese, come hanno fatto gli Stati Uniti, fornisse un articolo che ha seriamente distorto i fatti e ha attaccato il vostro paese, e chiedesse di rispondere il giorno dopo promettendoti di pubblicarlo senza modifiche, lo fareste?" ha detto Zhao al briefieng quotidiano con la stampa a Pechino. "Quello che hanno fatto gli Stati Uniti non aveva nulla a che fare con la libertà di stampa, ma era un quadro ben congegnato", ha aggiunto. (segue) (Cip)