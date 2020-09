Cina: ministro Esteri Wang, promuovere stabilità globale con Russia e India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina, Russia e India condividono interessi e idee comuni ampi e profondi: di fronte ai grandi cambiamenti e all'epidemia globale, i tre paesi dovrebbero rafforzare la fiducia reciproca e promuovere congiuntamente la pace e la stabilità nel mondo. Lo ha dichiarato ieri, 10 settembre, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante un incontro a Mosca con l'omologo russo Sergei Lavrov e l'indiano Subrahmanyam Jaishankar. "I tre sono grandi paesi e grandi economie emergenti con influenza globale. La Cina è disposta a collaborare con la Russia e l'India per portare avanti lo spirito di apertura, unità, fiducia e cooperazione, creare consenso, promuovere la cooperazione e inviare un segnale positivo al mondo per sostenere il multilateralismo e unire le mani per affrontare le sfide", ha detto Wang. In primo luogo, ha proseguito il ministro cinese, Cina, Russia e India sostengono la multipolarizzazione del mondo, che è una tendenza inevitabile nello sviluppo della società umana. (segue) (Cip)