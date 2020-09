Cina: ministro Esteri Wang, promuovere stabilità globale con Russia e India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Secondo, i tre paesi sostengono il multilateralismo, che rappresenta la direzione di sviluppo della civiltà umana, perché il mondo non può tornare all'era della "legge della giungla". In terzo luogo, i tre paesi insistono nel mantenere l'autorità del diritto internazionale. In particolare, gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e dei Cinque principi di pacifica convivenza dovrebbero essere seguiti rigorosamente, ha aggiunto. Inoltre, i tre paesi si oppongono a interferenze negli affari interni da parte di altri paesi: gli affari interni di ciascun paese dovrebbero essere decisi in autonomia e i popoli di tutto il mondo hanno il diritto di scegliere il proprio percorso di sviluppo. La stabilità della catena industriale globale e della catena di approvvigionamento dovrebbe essere mantenuta e la globalizzazione dovrebbe essere promossa verso uno sviluppo inclusivo e vantaggioso per tutti. Cina, Russia e India sono tutte impegnate nello sviluppo e nella rivitalizzazione nazionale. Lo sviluppo dei tre paesi è un'opportunità l'uno per l'altro, dovrebbero sostenersi e aiutarsi a vicenda, avanzando insieme sulla strada dello sviluppo. Tutti e tre i paesi sostengono il rafforzamento della governance globale.