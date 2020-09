Cina: ministro Esteri Wang, promuovere stabilità globale con Russia e India (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità delle istituzioni internazionali di rispondere efficacemente alle nuove minacce e sfide dovrebbe essere migliorata per fornire garanzie istituzionali per la modernizzazione della capacità di governance globale, ha aggiunto Wang. "I suddetti interessi e concetti comuni sono un'importante base politica per la cooperazione Cina-Russia-India e sono anche la fonte di potere per la cooperazione trilaterale. I tre paesi possono fornire più energia positiva e stabilità al mondo persistere nell'unità e nella cooperazione", ha detto il capo della diplomazia cinese. Lavrov e Jaishankar si sono mostrati in accordo con Wang, sottolineando che i tre paesi hanno ampi interessi comuni e che la multipolarizzazione sia una tendenza mondiale inarrestabile. Nella situazione attuale, è necessario sforzarsi di salvaguardare il multilateralismo e sostenere fermamente la posizione centrale delle Nazioni Unite nel sistema internazionale, hanno affermato. Dopo l'incontro, le tre parti hanno rilasciato un comunicato stampa congiunto. (Cip)