Australia-Cina: Canberra conferma raid sui media cinesi, agito sulla base di prove

- Le agenzie di sicurezza australiane hanno agito sulla base delle prove in merito all'interferenza straniera in occasione di un raid su giornalisti cinesi in Australia, a giugno. Lo ha dichiarato oggi il ministro del Commercio australiano Simon Birmingham secondo cui "le agenzie di sicurezza australiane hanno agito secondo la legge". L'incursione è stata rivelata dal ministero degli Esteri cinese questa settimana, dopo che due giornalisti australiani hanno lasciato la Cina dopo essere stati interrogati dalla polizia cinese. I due hanno cercato protezione diplomatica dopo che le autorità cinesi si sono presentate nelle loro case a Pechino e Shanghai. "Rispondiamo in modo appropriato in relazione a qualsiasi problema di interferenza straniera sollevato in Australia. Lo facciamo esclusivamente in relazione alle prove", ha spiegato Birmingham al programma televisivo "Abc News Breakfast". Ieri, 10 settembre, Pechino ha accusato l'ambasciata d'Australia in Cina di aver ostacolato le forze dell'ordine cinesi quando ha dato rifugio ai due giornalisti australiani che dovevano essere interrogati. Birmingham ha respinto le accuse. (segue) (Cip)