Australia-Cina: Canberra conferma raid sui media cinesi, agito sulla base di prove (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai due giornalisti era stato vietato di lasciare la Cina fino a quando non avessero risposto alle domande sul caso Cheng Lei, cittadina australiana e conduttrice televisiva dell'emittente cinese "Cgtn" detenuta dal mese scorso a Pechino. A entrambi è stato riferito che erano "persone di interesse" in un'indagine su Cheng. I giornalisti hanno lasciato la Cina la notte dell'8 settembre dall'aeroporto di Shanghai e sono arrivati a Sydney il mattino seguente, dopo quello che l'emittente "Abc" ha definito uno "straordinario stallo diplomatico". Birtles ha dichiarato ai giornalisti all'aeroporto di Sydney che è stato molto deludente dover lasciare la Cina in "quelle circostanze". "È stato un vortice e non è stata un'esperienza particolarmente positiva", ha detto. L'Afr ha dichiarato che i due giornalisti "stanno svolgendo i loro normali doveri di cronaca". Ha aggiunto che l'incidente è stato "deplorevole e inquietante e non è nell'interesse di una relazione di cooperazione tra Australia e Cina". "Abc" ha riferito che il ministero degli Esteri australiano ha avvertito Birtles la scorsa settimana che avrebbe dovuto lasciare la Cina, ma il giorno prima della sua partenza programmata, sette agenti di polizia si sono presentati nella sua casa a mezzanotte proibendogli di andarsene. (segue) (Cip)