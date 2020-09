Cina: ambasciata a Londra, Twitter indaghi su apprezzamento tweet pornografico da account ambasciatore Liu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese nel Regno Unito ha chiesto a Twitter di indagare dopo che l'account dell'ambasciatore Liu Xiaoming avrebbe espresso apprezzamento per un tweet di natura pornografica. Il "mi piace" al suddetto post è stato identificato per la prima volta mercoledì 9 settembre da un attivista per i diritti umani con sede a Londra. Secondo "Bbc News", l'account Twitter dell'ambasciatore cinese a Londra ha apprezzato diversi tweet che in seguito sono stati ritirati, tra cui una clip di 10 secondi twittata da un account a tema per adulti e diversi post che criticano il Partito comunista cinese. L'ambasciata ha dichiarato che l'account dell'ambasciatore Liu sarebbe stato hackerato. "Recentemente, alcuni elementi anti-cinesi hanno brutalmente attaccato l'account Twitter dell'ambasciatore Liu Xiaoming e hanno utilizzato metodi spregevoli per ingannare il pubblico. L'ambasciata cinese condanna fermamente tale comportamento", ha dichiarato il portavoce dell'ambasciata in una nota. "L'ambasciata ha esortato Twitter a fare indagini approfondite e gestire seriamente la questione. L'Ambasciata si riserva il diritto di intraprendere ulteriori azioni e sperare che il pubblico non creda o diffonda tali voci", prosegue la dichiarazione.(Cip)