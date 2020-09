Usa: dipartimento di Stato, "rattristati" per gli incendi a Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si dichiarano "profondamente rattristati" per gli incendi che hanno consumato il Centro di accoglienza e di identificazione di Moria sull'isola greca di Lesbo, in Grecia, che ha provocato l'ulteriore sfollamento di migliaia di rifugiati e di richiedenti asilo. Lo si legge in un comunicato del dipartimento di Stato, che annuncia che gli Stati Uniti si stanno "coordinando con il governo greco, l'Unione Europea e i nostri partner umanitari" per continuare a fornire assistenza sanitaria ai migranti. "Nell'ultimo anno, gli Stati Uniti hanno fornito più di 8 milioni di dollari in assistenza umanitaria per assistere le persone vulnerabili in Grecia, compresi quasi 5 milioni di dollari per sostenere la risposta alla pandemia Covid-19", si legge nella nota. "Apprezziamo gli sforzi del governo greco per coordinarsi con le comunità internazionali e umanitarie al fine di alleviare le sofferenze delle persone più vulnerabili", conclude il comunicato.(Nys)