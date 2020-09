Cina-Usa: ministero Esteri Pechino, Washington rispetti la libertà di stampa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio come qualsiasi altro media statunitense, il Quotidiano del Popolo ha il diritto di decidere se pubblicare o meno qualsiasi articolo inviato e quando pubblicarlo, ed ha il diritto di apportare le modifiche necessarie a qualsiasi articolo. Ha anche il diritto di rifiutare la pubblicazione di un articolo con errori concreti e pregiudizi. Ciò è in linea con la pratica professionale dell'industria dei media, nonché con le norme internazionali", ha spiegato il Zhao citando citato la dichiarazione del giornale. "La risposta del 'Quotidiano del Popolo' espone ancora una volta la paura del Partito comunista cinese per la libertà di parola e il serio dibattito intellettuale, così come l'ipocrisia di Pechino quando si lamenta della mancanza di un trattamento equo e reciproco in altri paesi", spiega Pompeo nella sua dichiarazione. Intitolato "Ripristino del rapporto basato sulla reciprocità", l'articolo di Branstad ha fatto riferimento a uno squilibrio nelle relazioni Usa-Cina, osservando che le compagnie statunitensi, i giornalisti, i diplomatici e persino la società civile hanno subito un accesso ineguale in Cina. (segue) (Cip)