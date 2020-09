Cina-Usa: ministero Esteri Pechino, Washington rispetti la libertà di stampa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre i giornalisti statunitensi devono affrontare restrizioni nella cronaca e persino sull'ingresso in Cina, i lavoratori dei media statali cinesi godono da tempo dell'accesso aperto negli Stati Uniti", si legge. Pubblicando la sua risposta in una lettera, il quotidiano cinese ha spiegato che l'articolo dell'ambasciatore Usa statunitense non è riuscito a soddisfare i suoi standard. "Secondo noi, l'editoriale a nome dell'ambasciatore Branstad è pieno di scappatoie e gravemente incoerente con i fatti". Il quotidiano ha anche accusato gli Stati Uniti di sopprimere i giornalisti cinesi espellendoli e adottando misure discriminatorie di restrizione dei visti. All'inizio della settimana Pechino ha ritardato il rinnovo delle credenziali stampa in scadenza per i giornalisti di alcuni media statunitensi. Il giornalista britannico Jeremy Page del "Wall Street Journal" e lo statunitense David Culver della "Cnn" hanno ricevuto lettere in cui gli è stato comunicato che possono continuare a lavorare in Cina con le credenziali di stampa scadute, hanno riferito il quotidiano e l'emittente televisiva. A Culver è stato detto, secondo quanto riportato dalla "Cnn", che si tratta di una "misura reciproca" in risposta al trattamento riservato ai giornalisti cinesi da parte dell'amministrazione del presidente Usa Donald Trump. Anche il "Wall Street Journal" ha confermato che le autorità hanno spiegato che il rinnovo dei visti sarebbe dipeso da quanto accaduto con i giornalisti cinesi negli Stati Uniti. (Cip)