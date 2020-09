Conte ad Ajaccio: "Serve un meccanismo obbligatorio di redistribuzione dei migranti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo lavorare per l'elaborazione di meccanismi realmente efficaci per i rimpatri e di un meccanismo efficace per la redistribuzione obbligatoria dei migranti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione plenaria del vertice Euromed, ad Ajaccio. "Sono particolarmente soddisfatto del clima e della concretezza con cui procede il nostro dialogo" ha aggiunto il premier precisando che "questo gruppo di Paesi ha già dimostrato di essere incisivo e di avere efficacia di azione poiché è stato il primo a sollecitare la reazione alla pandemia".Sulle migrazioni "abbiamo condiviso valutazioni e una strategia di azione: dobbiamo governare e non subire i flussi migratori" ha chiarito aggiungendo che è importante "estendere e rafforzare il raggio d'azione dell'Ue anche in dimensioni esterne creando partnership con i paesi di origine e transito". "Dobbiamo fare in modo che ci sia piena trasparenza e conformità al diritto internazionale di tutti coloro che prestano soccorso in mare, ed anche delle Ong" ha auspicato il premier evidenziando come nei prossimi mesi "abbiamo una prospettiva molto impegnativa" ma è "un'occasione storica da mettere a disposizione delle prossime generazioni" ha sottolineato.Dal premier parole di solidarietà "agli amici della Grecia e di Cipro a fronte alle azioni unilaterali turche. Come Italia lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo in futuro" ha detto. "L'Unione europea se vuole confermare la leadership nel Mediterraneo deve recitare un ruolo all'altezza delle sfide che abbiamo davanti" ha poi detto il capo del governo. Le tensioni nel Mediterraneo orientale, ha chiarito, "sono nocive per tutti ed è nostro compito fare tutto il possibile per porvi rimedio. C'è una crescente preoccupazione: vogliamo avviare una spirale virtuosa che allarghi gli orizzonti di dialogo e identifichi soluzioni condivise". (Frp)