Med7: premier spagnolo Sanchez, su Turchia vogliamo scommettere su un dialogo autentico

- In relazione al rapporto tra l'Europa e la Turchia "vogliamo lanciare un messaggio che è quello di scommettere su dialogo autentico a livello europeo e sul quale crediamo fermamente". Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del settimo vertice dei leader dei paesi meridionali dell'Unione europea (Med7). Il premier ha poi affermato in riferimento alla questione libica che è necessario sostenere gli d cessate il fuoco del 21 agosto scorso perchè per la prima volta hanno posto le basi per consentire una "riduzione della tensione a livello regionale" andando avanti nei negoziati iniziati a Berlino. Sanchez ha poi espresso solidarietà alla Grecia da parte della Spagna "dopo le immagini terribili nel campo di Morio" ed ha sottolineato come vertice come il Med7 sono importanti in quanto i paesi mediterranei "condividono sfide che sono state acuite dalla pandemia del coronavirus", In tal senso, pertanto, è strategico "rilanciare l'agenda euromediterranea" condividendo proposte da poter poi sottoporre all'intera Unione europea. (Frp)