Usa: Microsoft mette in guardia da attacchi hacker stranieri su elezioni 2020

- Microsoft ha annunciato che sta vedendo "aumentare" gli attacchi cibernetici provenienti da Russia, Cina e Iran che prendono di mira i suoi clienti, compresi gli attacchi contro i gruppi politici e le campagne presidenziali del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e dell'ex vicepresidente Joe Biden. Tom Burt, vicepresidente della sicurezza e della fiducia dei clienti di Microsoft, ha dettagliato in un post su un blog gli sforzi di tre importanti gruppi di hacker stranieri per colpire le campagne, insieme ad altre organizzazioni politiche e singoli individui. "L'attività che annunciamo oggi chiarisce che i gruppi di attività stranieri hanno intensificato i loro sforzi per le elezioni del 2020, come era stato anticipato, ed è coerente con quanto riportato dal governo degli Stati Uniti e da altri", ha scritto Burt. Negli attacchi sono coinvolti anche gli hacker russi del gruppo "Strontium", che nell'ultimo anno ha preso di mira più di 200 organizzazioni, campagne politiche e partiti, tra cui consulenti statunitensi per i partiti democratici e repubblicani, think tank come il German Marshall Fund e partiti politici del Regno Unito.(Nys)