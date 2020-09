Usa: Pompeo andrà in Qatar per negoziati di pace in Afghanistan il 12 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, il 12 settembre si recherà in Qatar per partecipare alla cerimonia di apertura dei negoziati di pace in Afghanistan. Lo si apprende da un comunicato del dipartimento di Stato. L'inizio di questi negoziati fa seguito ad intensi sforzi diplomatici, tra cui l'Accordo tra Stati Uniti e talebani e la Dichiarazione congiunta Stati Uniti-Afghanistan, che sono stati concordati a febbraio.(Nys)