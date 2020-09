Balcani: Stoltenberg incontra premier Kosovo, dialogo con Serbia unica via per soluzione duratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale ha sottolineato che la Nato è fermamente impegnata a favore della stabilità nei Balcani occidentali attraverso la forza di pace della Kfor, composta da 3.500 uomini, in Kosovo e ha aggiunto che il mandato della Kfor rimane invariato: mantenere un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le persone nel paese, in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1999. in merito alla pandemia di Covid 19, il segretario generale ha accolto con favore il fatto che gli alleati e i partner della Nato hanno già fornito un sostanziale sostegno medico per assistere le istituzioni in Kosovo e che la Kfor sta anche fornendo un aiuto diretto nella distribuzione dei rifornimenti. Ha aggiunto che la Nato sta ora esaminando come l'Alleanza possa ulteriormente sostenere il Kosovo nella risposta alla pandemia di Covid-19. (Beb)