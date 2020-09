Kosovo: Vetevendosje, accordo negli Usa con la Serbia è incostituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo firmato a Washington tra Pristina e Belgrado è incostituzionale e per questo verrà presentata una mozione di sfiducia contro il premier kosovaro Avdullah Hoti. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il vice leader del Movimento Vetevendosje, l'ex ministro degli Esteri Glauk Konjufca. A suo modo di vedere, il nuovo governo del Kosovo sarà guidato dal Vetevendosje che non intende rispettare gli impegni previsti nell'accordo firmato tra Pristina e Belgrado alla Casa Bianca. "La ritrosia di Hoti sul riconoscimento è una cattiva notizia e va bene solo per il governo della Serbia", ha ammonito Konjufca. Critiche sull'accordo firmato alla Casa Bianca sono arrivate anche dal leader del Vetevendosje Albin Kurti. Pronta è arrivata la reazione degli Usa: l'inviato speciale della presidenza per il dialogo tra Pristina e Belgrado, ambasciatore Richard Grenell, ha dichiarato che il Movimento Vetevendosje "è sempre stato contro gli Stati Uniti". (segue) (Kop)