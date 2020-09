Difesa: Nato, con la Serbia restiamo impegnati nel nostro partenariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha deciso di sospendere ogni partecipazione alle attività militari congiunte pianificate con i Paesi partner per i prossimi sei mesi, secondo quanto confermato dal ministro della Difesa Aleksandar Vulin al termine della riunione dell’esecutivo ieri stando a quanto riportato in un comunicato del ministero di Belgrado. Secondo Vulin, la Serbia si è trovata sotto “un'enorme e immeritata pressione” da parte dell'Unione europea in merito alla questione bielorussa. “La pressione non ha senso e non si basa sulle nostre decisioni o comportamenti, nemmeno nella realtà, ma è il risultato dell'isteria causata da decisioni politiche di paesi grandi e potenti. Ci viene chiesto di ritirarci dalle esercitazioni militari pianificate con la Bielorussia o di abbandonare il nostro futuro europeo e di affrontare una pressione ancora maggiore sulle nostre politiche e sul nostro popolo in Kosovo e nella Republika Srpska", si legge nel comunicato. (segue) (Seb)