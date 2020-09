Balcani: inviato Usa Palmer, Usa non considerano simili casi Kosovo e Republika Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non considerano come casi paralleli il Kosovo e la Republika Srpska, l'entità serba della Bosnia Erzegovina: lo ha detto l'inviato speciale Usa nei Balcani, Matthew Palmer, nel corso della sua visita ieri a Sarajevo. "Il Kosovo è un paese e abbiamo con esso dei rapporti diplomatici. Per quanto riguarda la Republika Srpska della Bosnia, la cornice per il suo futuro politico è definita dagli accordi di pace di Dayton e questo è il futuro per la Bosnia come un paese indipendente con un'integrità territoriale inviolabile", ha affermato Palmer.(Seb)