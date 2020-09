Med7: premier Portogallo Costa, Europa capace di riunirsi intorno a piano ambizioso ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha avuto la capacità di agire in modo unitario "non solo di fronte alla crisi sanitaria del coronavirus ma di riunirsi intorno ad un programma ambizioso di ricostruzione e di resilienza". Lo ha affermato il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del settimo vertice dei leader dei paesi meridionali dell'Unione europea (Med7), aggiungendo che la sfida lanciata verso la ricostruzione "può essere vinta solo scommettendo sul dialogo e sulla creazione delle condizioni che la permettano". Una sfida non solo europea ma globale che dovrà puntare sulla transizione digitale ed energetica rispettando le indicazioni climatiche rafforzando le sinergie tra gli Stati membri. (segue) (Frp)