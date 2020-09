Med7: sul tavolo dialogo con Turchia, migranti e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni nel Mediterraneo orientale con la Turchia, ma anche la questione migratoria e la crisi libica. Questi i temi principali sul tavolo del settimo vertice dei leader dei paesi meridionali dell'Unione europea (Med7) che si è tenuto questo pomeriggio nel golfo di Ajaccio, in Corsica. Un vertice che, secondo quanto dichiarato dal presidente francese Emmanuel Macron durante una dichiarazione congiunta, si è aperto "in un contesto di crisi multipla" sotto diversi aspetti: sanitari, economici, sociali, ecologici, migratori, politici e di sicurezza. Ma l'obiettivo, secondo quanto si legge in una nota congiunta diffusa al termine dell'evento, è quello di "consolidare" la relazione "euro-mediterranea, soprattutto rafforzando l'Unione per il Mediterraneo insieme al Dialogo 5+5 e promuovendo i progressi ottenuti dal vertice delle due rive dle Mediterraneo occidentale". (segue) (Frp)