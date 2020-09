Med7: sul tavolo dialogo con Turchia, migranti e Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare dell'Eliseo ha sottolineato la "responsabilità" che hanno i paesi del Med7 in quanto membri dell'Unione europea nel trovare i mezzi necessari ad avere "una politica costruttiva nel Mediterraneo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha ricordato l'efficacia dei paesi del Med7 dimostrata durante la crisi causata dalla pandemia, quando il gruppo "è stato in prima linea nella risposta europea". Il presidente francese era in cerca di un fronte unito per contrastare gli attriti con Ankara, lasciando però aperta la via alla concertazione. "Reiteriamo il nostro pieno sostegno e la nostra intera solidarietà con Cipro e la Grecia dinnanzi alle minacce ripetute alla loro sovranità e ai loro diritti sovrani insieme alle misure aggressive prese dalla Turchia", si legge nel comunicato. I paesi europei del Mediterraneo vogliono "rilanciare un dialogo responsabile" con la Turchia, senza "nessuna ingenuità" e di "buona fede", ha detto Macron. (segue) (Frp)