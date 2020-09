Med7: sul tavolo dialogo con Turchia, migranti e Libia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha sottolineato la volontà di "scommettere" su un dialogo a livello europeo. Ma i sette chiedono all'interlocutore uno sforzo di buona volontà. La Turchia ci deve dimostrare di volere un dialogo "sincero", con la Grecia, con Cipro e con L'unione europea, per questo deve porre fine ad azioni unilaterali dimostrando di voler rispettare pienamente il diritto internazionale "e non in modo selettivo", ha affermato a tal proposito il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Se questo dialogo costruttivo non può procedere c'è sempre il Tribunale internazionale dell'Aia", ha aggiunto il capo del governo greco. (segue) (Frp)