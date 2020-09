Med7: sul tavolo dialogo con Turchia, migranti e Libia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'intesa comune dimostrata anche sui dossier migratori. "Dobbiamo lavorare per l'elaborazione di meccanismi realmente efficaci per i rimpatri e di un meccanismo efficace per la redistribuzione obbligatoria dei migranti", ha detto Conte, che si è detto "particolarmente soddisfatto del clima e della concretezza" con cui procedono le discussioni. E sul tema delle ripartizioni ha insistito anche Nikos Anastasiadis, presidente di Cipro. "Per essere efficaci nella gestione della crisi dobbiamo fondarci sulla solidarietà ma anche sulla ripartizione equa e giusta dei pesi, delle responsabilità, spero pertanto che il futuro regime di asilo adottato dall'Unione europea sarà più equo e solidale", ha detto Anastasiadis, spiegando che le strutture statali del suo paese sono "sotto pressione". (segue) (Frp)