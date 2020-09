Med7: sul tavolo dialogo con Turchia, migranti e Libia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della conferenza, il capo del governo ha commentato anche l'iniziativa congiunta di Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel, che oggi hanno annunciato la distribuzione di 400 migranti minorenni non accompagnati provenienti dal campo andato distrutto di Moria, sull'isola di Lesbo, nei paesi membri che accetteranno di partecipare. Il premier ha dichiarato che l'Italia affiancherà l'iniziativa franco-tedesca. "Abbiamo offerto piena solidarietà per la tragedia accaduta e siamo disponibili ad offrire tutto il sostegno a questa iniziativa", ha aggiunto. E sull'immigrazione è tornato anche il primo ministro maltese, Robert Abela, ricordando che il problema è strettamente legato alla crisi libica. È necessario "che ci sia una pronta ripresa dell'attività economica in Libia", ha detto il premier, ricordando che si tratta di un paese "di transito di migranti". (Frp)