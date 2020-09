Usa: dal libro di Woodward, Trump ammette di aver protetto il principe Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe ammesso di aver protetto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman dalle pressioni del Congresso dopo la morte del giornalista della "Washington Post" Jamal Khashoggi. "Gli ho salvato il culo", avrebbe detto Trump in un'intervista del 2018 al giornalista Bob Woodward, secondo un estratto dal suo prossimo libro "Rage", ottenuto dal sito di approfondimento politico "The Hill". Trump ha parlato con Woodward dopo il World Economic Forum di Davos, in Svizzera, dove il giornalista veterano ha fatto pressione su Trump sulla morte di Khashoggi nel consolato saudita in Turchia. Khashoggi nei suoi scritti era un critico severo del governo saudita e del principe ereditario in particolare. "Sono riuscito a convincere il Congresso a lasciarlo in pace. Sono riuscito a farli desistere", ha detto Trump a proposito del principe ereditario. Secondo il libro, il presidente era anche scettico sulle conseguenze economiche di un provvedimento del Congresso che cercava di bloccare una vendita di armi saudite da otto miliardi di dollari. Alla fine il presidente ha posto il veto alla misura. Il libro di Woodward, che sarà pubblicato il 15 settembre, si basa su 17 interviste al presidente, tra cui una in cui Trump ha detto che Covid-19 è stato "mortale" all'inizio di febbraio, e in seguito ha detto all'autore che ha intenzionalmente minimizzato la sua serietà in pubblico per evitare di provocare il panico.(Nys)