Med7: sul tavolo dialogo con la Turchia, migranti e Libia

- Le tensioni nel Mediterraneo orientale con la Turchia, ma anche la questione migratoria e la crisi libica. Questi i temi principali sul tavolo del settimo vertice dei leader dei paesi meridionali dell'Unione europea (Med7) che si è tenuto questo pomeriggio nel golfo di Ajaccio, in Corsica. Un vertice che, secondo quanto dichiarato dal presidente francese Emmanuel Macron durante una dichiarazione congiunta, si è aperto "in un contesto di crisi multipla" sotto diversi aspetti: sanitari, economici, sociali, ecologici, migratori, politici e di sicurezza. Ma l'obiettivo, secondo quanto si legge in una nota congiunta diffusa al termine dell'evento, è quello di "consolidare" la relazione "euro-mediterranea, soprattutto rafforzando l'Unione per il Mediterraneo insieme al Dialogo 5+5 e promuovendo i progressi ottenuti dal vertice delle due rive dle Mediterraneo occidentale".Il titolare dell'Eliseo ha sottolineato la "responsabilità" che hanno i paesi del Med7 in quanto membri dell'Unione europea nel trovare i mezzi necessari ad avere "una politica costruttiva nel Mediterraneo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha ricordato l'efficacia dei paesi del Med7 dimostrata durante la crisi causata dalla pandemia, quando il gruppo "è stato in prima linea nella risposta europea". Il presidente francese era in cerca di un fronte unito per contrastare gli attriti con Ankara, lasciando però aperta la via alla concertazione. "Reiteriamo il nostro pieno sostegno e la nostra intera solidarietà con Cipro e la Grecia dinnanzi alle minacce ripetute alla loro sovranità e ai loro diritti sovrani insieme alle misure aggressive prese dalla Turchia", si legge nel comunicato. I paesi europei del Mediterraneo vogliono "rilanciare un dialogo responsabile" con la Turchia, senza "nessuna ingenuità" e di "buona fede", ha detto Macron.Una linea confermata anche dal presidente Conte: "c'è una crescente preoccupazione: vogliamo avviare una spirale virtuosa che allarghi gli orizzonti di dialogo e identifichi soluzioni condivise". Il premier ha sottolineato il fatto che le tensioni nella zona "sono nocive" per tutti, per questo è necessario individuare "soluzioni condivise". Conte ha poi espresso "solidarietà agli amici di Grecia e Cipro contro le azioni unilaterali turche".A tal proposito il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha sottolineato la volontà di "scommettere" su un dialogo a livello europeo. Ma i sette chiedono all'interlocutore uno sforzo di buona volontà. La Turchia ci deve dimostrare di volere un dialogo "sincero", con la Grecia, con Cipro e con L'unione europea, per questo deve porre fine ad azioni unilaterali dimostrando di voler rispettare pienamente il diritto internazionale "e non in modo selettivo", ha affermato a tal proposito il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Se questo dialogo costruttivo non può procedere c'è sempre il Tribunale internazionale dell'Aia", ha aggiunto il capo del governo greco.Un'intesa comune dimostrata anche sui dossier migratori. "Dobbiamo lavorare per l'elaborazione di meccanismi realmente efficaci per i rimpatri e di un meccanismo efficace per la redistribuzione obbligatoria dei migranti", ha detto Conte, che si è detto "particolarmente soddisfatto del clima e della concretezza" con cui procedono le discussioni. E sul tema delle ripartizioni ha insistito anche Nikos Anastasiadis, presidente di Cipro. "Per essere efficaci nella gestione della crisi dobbiamo fondarci sulla solidarietà ma anche sulla ripartizione equa e giusta dei pesi, delle responsabilità, spero pertanto che il futuro regime di asilo adottato dall'Unione europea sarà più equo e solidale", ha detto Anastasiadis, spiegando che le strutture statali del suo paese sono "sotto pressione".A margine della conferenza, il capo del governo ha commentato anche l'iniziativa congiunta di Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel, che oggi hanno annunciato la distribuzione di 400 migranti minorenni non accompagnati provenienti dal campo andato distrutto di Moria, sull'isola di Lesbo, nei paesi membri che accetteranno di partecipare. Il premier ha dichiarato che l'Italia affiancherà l'iniziativa franco-tedesca. "Abbiamo offerto piena solidarietà per la tragedia accaduta e siamo disponibili ad offrire tutto il sostegno a questa iniziativa", ha aggiunto. E sull'immigrazione è tornato anche il primo ministro maltese, Robert Abela, ricordando che il problema è strettamente legato alla crisi libica. È necessario "che ci sia una pronta ripresa dell'attività economica in Libia", ha detto il premier, ricordando che si tratta di un paese "di transito di migranti". (Frp)