Scuola: Anzaldi (Iv), rendere obbligatorio test sierologico per tutto il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato diffuso dal commissario Arcuri, 13 mila positivi al test sierologico sul 50 per cento del personale della scuola, significa che ci sono probabilmente altri 13 mila positivi che potrebbero portare il contagio in classe". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, componente della commissione Cultura della Camera, che chiede al governo di "rendere subito il test obbligatorio per tutti". (Com)