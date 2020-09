Usa: Trump annuncia nuovo ambasciatore in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'intenzione di nominare un nuovo ambasciatore in Afghanistan, cercando di ricoprire un ruolo lasciato vuoto da quando il precedente ambasciatore si è dimesso a gennaio. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il presidente ha dichiarato che intende nominare William Ruger, un ufficiale della riserva navale e ricercatore. Ruger è un veterano della guerra in Afghanistan che ora ricopre il ruolo di vice presidente per la ricerca e la politica presso l'Istituto Charles Koch. È anche vicepresidente per la politica estera presso l'organizzazione filantropica "Stand Together", anch'essa fondata da Charles Koch. Ruger ha ricoperto incarichi accademici presso la Texas State University e l'Università del Texas di Austin. Ruger è un sostenitore dell'idea di Trump di "porre fine alle guerre senza fine", e ha affermato l'anno scorso che sebbene l'invasione statunitense dell'Afghanistan nel 2001 fosse "necessaria e giusta" per punire il governo talebano per aver sostenuto Al Qaeda e Osama bin Laden, era giunto il momento di rimuovere le truppe statunitensi dalla regione. La nomina del presidente arriva anche quando il governo talebano e quello afghano stanno per iniziare i colloqui di pace la prossima settimana a Doha, in Qatar.(Nys)