Usa: Biden, Trump non sa cosa sia la sicurezza nazionale

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che il presidente in carica, Donald Trump, "sembra non avere alcuna concezione di ciò che costituisce la sicurezza nazionale" dopo che Trump ha rivelato in interviste con il celebre giornalista Bob Woodward l'esistenza di un sistema di armi nucleari classificate. In un'intervista con Jake Tapper per l'emittente "Cnn", l'ex vice presidente ha detto che i commenti di Trump riportati da Woodward - in una serie di 18 interviste per il prossimo libro del giornalista, "Rage" - non sono stati "una sorpresa". "I servizi di intelligence non si fidano di lui. Non si fidano di quello che dirà o farà", ha detto Biden. (Nys)