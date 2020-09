Fondi Lega: fonti partito su caso Lfc, assolutamente tranquilli, finirà in nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti della Lega si dicono "assolutamente tranquille" sulla vicenda dei tre commercialisti vicini al Carroccio, Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scilieri, che sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Milano nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul caso della presunta vendita a prezzo gonfiato di un capannone alla Lombardia film commission. "Finirà in nulla come tante altre inchieste che cercavano soldi in Russia, in Svizzera o in giro per il mondo che non c'erano", concludono le stesse fonti.(Rin)