Med7: presidente Cipro Anastasiadis, azioni Turchia violano sovranità europea

- Siamo convinti che le azioni svolte dalla Turchia siano in violazione del dritto internazionale, che violano la sovranità di Cipro e della Grecia per quindi la sovranità dell'Unione europea. Lo ha detto Nikos Anastasiadis, presidente di Cipro, durante la dichiarazione congiunta tenuta durante il vertice del Med7 in Corsica. Il presidente cipriota ha poi evocato il dossier migratorio: "Per essere efficaci nella gestione della crisi dobbiamo fondarci sulla solidarietà ma anche sulla ripartizione equa e giusta dei pesi, delle responsabilità, spero pertanto che il futuro regime di asilo adottato dall'Unione europea sarà più equo e solidale", ha detto Anastasiadis, spiegando che le strutture statali del suo paese sono "sotto pressione". (Frp)