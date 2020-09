Med7: premier Portogallo Costa, Europa capace di riunirsi intorno a piano ambizioso ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa ha poi espresso solidarietà nei confronti della Grecia e di Cipro in riferimento alle frequenti tensioni con la Turchia ed ha aggiunto che è altrettanto importante sostenere le iniziative dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la politica di Sicurezza, Jospeh Borrel e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel in modo tale che si possa arrivare al prossimo Consiglio europeo del 24 e 25 "per adottare le decisioni che esprimano solidarietà non soltanto nelle parole ma con atti concreti". Il premier portoghese, infine, ha sottolineato l'importanza di una agenda comune Ue che permetta di "trovare un equilibrio nelle politiche di vicinato non solo nei confronti dei paesi della frontiera Orientale ma anche dei vicini del Sud". (Frp)