Brasile: funzionario agenzia protezione indigeni ucciso con una freccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Civile della città ha riferito che Rieli era in missione nella regione con il supporto della Polizia militare (Pm) quando è stato colpito dalla freccia. Secondo la ricostruzione, "quando i componenti del gruppo si sono resi conto di essere sotto attacco con le frecce, hanno tentato di rifugiarsi dietro un veicolo, ma che la vittima non è riuscita a ripararsi in tempo", ha spiegato il direttore del dipartimento di polizia rurale, Jeremias Mendes. Rieli è stato uno dei grandi riferimenti nel lavoro di protezione delle comunità indigene isolati in Amazzonia. Il coordinatore ha difeso l'importanza dell'assenza di contatti tra gli indigeni e le popolazioni locali e ha agito più volte per evitare conflitti con i residenti delle aree circostanti. Rieli aveva fatto parte del gruppo che per primo nella storia aveva delimitato il territorio di un'area esclusiva per le comunità indigene isolate. (Brb)