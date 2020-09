Migranti: Conte, sosteniamo iniziativa per minori Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia affiancherà l'iniziativa franco-tedesca per l'accoglienza di 400 minori del campo di Moria, in Grecia, distrutto nei giorni scorsi da un vasto incendio. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione plenaria del vertice Euromed, ad Ajaccio. "Abbiamo offerto piena solidarietà per la tragedia accaduta e siamo disponibili ad offrire tutto il sostegno a questa iniziativa", ha aggiunto. (Frp)