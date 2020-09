Serbia-Kosovo: Varhelyi, Ue pronta a lavorare con Usa per stabilità e sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Serbia, "il nuovo governo ha un mandato molto forte da parte dell'elettorato e ha una forte maggioranza e spetterà a lui mettere in atto queste riforme. Spero che il tutto avvenga velocemente e che la Serbia riformata sia visibile a breve", ha detto Varhelyi. "La Bosnia ed Erzegovina deve affrontare le 14 priorità fondamentali delineate dallo studio della Commissione europea. Da parte nostra siamo favorevoli a lavorare con le autorità bosniache per stabilizzare il paese. Per diventare candidato sono necessarie tantissime riforme, soprattutto sullo stato di diritto e sui diritti fondamentali. Li aiuteremo perché ciò accada quanto prima possibile", ha aggiunto. "In Kosovo vediamo che il paese ha progredito notevolmente nelle riforme dopo l'accordo di associazione del 2016, tuttavia il ritmo delle riforme si è notevolmente rallentato. Ora, vedo il nuovo governo che è molto impegnato in questo settore e ha bisogno dell'appoggio di tutti i partiti", ha proseguito. (segue) (Beb)