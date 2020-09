Serbia-Kosovo: Varhelyi, Ue pronta a lavorare con Usa per stabilità e sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando di Serbia e Kosovo, il commissario ha spiegato che "è chiaro e ovvio che senza una normalizzazione tra Belgrado e Pristina la pace nella regione non potrà durare". Per questo, "è necessario, urgente, cruciale un accordo di normalizzazione, affinché i due paesi possano progredire sul loro cammino verso l'Ue. Quindi, mi rallegro della ripresa del dialogo sotto l'egida dell'Ue. Dopo l'accordo della settimana scorsa raggiunto a Washington siamo pronti a lavorare con gli amici americani per la riconciliazione e lo sviluppo economico in quella regione. Solo con uno sforzo unitario potremo raggiungere i risultati", ha concluso. (Beb)